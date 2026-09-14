Дорожные предприятия Удмуртии откажутся от песчаной смеси в пользу чистой соли

Дорожники в Удмуртии постепенно отказываются от использования песчано-соляной смеси в пользу галита, иными словами — чистой соли. Как рассказал гендиректор «Удмуртавтодорстроя» Руслан Набиев, в предстоящем сезоне увеличится количество трасс, где используется этот противогололедный материал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

«В прошлом зимнем сезоне на нашем предприятии в рамках программы бережливого производства стартовал проект “Зимняя чистота”, когда вместо песчаносоляной смеси дорожники для противогололедной обработки использовали галит. В результате был снижен расход материала с 512 до 45 г на 1 кв. м, а экономический эффект составил 8,5 млн руб.»,— цитирует его слова пресс-служба главы республики.

Как уточнил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов, в прошлом сезоне соль использовали в Ижевске и пригороде, на трассах в сторону Нылги, Воткинска и Сарапула. «Расширяем географию применения. Солью будем обрабатывать дороги зимой также в Глазове»,— сказал он.

«Удмуртавтодорстрой» заключил договоры на поставку 29,5 тыс. т галита и 30 тыс. т песка. До конца сентября поставят 8,7 тыс. т. чистой соли. В Ижевске оформили документы на поставку 6,2 тыс. т галита, около 1 тыс. осталось с прошлого сезона. По предварительным данным, этого объема хватит до конца 2026 года. Скоро состоятся торги на поставку противогололедных материалов в 2027 году.

Улицы Ижевска будут обслуживать более 300 единиц спецтехники и 170 рабочих, которые будут вывозить снег на две точки. Еще 336 машин выйдут на региональные трассы, 224 — на федеральную. Для ямочного ремонта зимой в Ижевске заготовят 300 т литого и холодного асфальтобетона. Запас подготовят и для экстренных работ на региональной и федеральной трассах.