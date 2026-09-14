При утечке аммиака в порту Акаба в Иордании пострадали более 10 человек

Утечка аммиака произошла на промышленном объекте в порту иорданского города Акаба. Пострадали 11 человек, заявил Al-Mamlaka комиссар по вопросам окружающей среды и общественной безопасности Нидаль аль-Авран.

По словам комиссара, инцидент произошел во время ремонтных работ. У пострадавших диагностировали удушье и отравление легкой и средней степени тяжести. Части из них оказали помощь на месте, остальные были госпитализированы. На предприятии провели эвакуацию. Комиссар уточнил, что ремонтные работы проводила японская компания.