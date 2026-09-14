Оренбуржец получил 2 года колонии за сорванную с шеи золотую цепочку

В Оренбурге вынесли приговор 34-летнему жителю, которого ранее обвиняли по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Как сообщили в региональной прокуратуре, в мае 2026 года подсудимый возле дома № 41 на улице Салмышской подошел к незнакомой женщине и сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью более 145 тыс. руб. С похищенным ювелирным украшением мужчина скрылся, а позднее продал за 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после отбытия основного срока. Дополнительно был удовлетворен иск потерпевшей о компенсации стоимости похищенного имущества.

Яна Вежлева