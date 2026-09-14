На «Верхнем Ларсе» скопилась очередь из почти 600 грузовиков
Со стороны Северной Осетии 585 грузовиков стоят в электронной очереди и ждут разрешения, чтобы пересечь российско-грузинскую границу через пропускной пункт «Верхний Ларс». Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Ирбек Томаев.
Неделю назад, 7 сентября господин Томаев говорил о 79 грузовиках в очереди на пропускной пункт со стороны России. При этом движение по Транскавказской автомагистрали и Военно-Грузинской дороге открыто. Военно-грузинская дорога связывает Россию и Грузию через «Верхний Ларс», единственный пропускной пункт на сухопутной границе стран. Транскавказская автомагистраль соединяет Северную Осетию с Южной.
Рост очереди связан не с закрытием дороги, а с тем, что поток грузовиков превышает фактические возможности пункта пропуска. По данным за декабрь 2025 года, в Северную Осетию ежедневно прибывало 500–600 машин, тогда как в Грузию проходило 300–350; при заявленной мощности до 700 фур в сутки в каждом направлении реально пропускали менее 300. При таком разрыве часть машин переносится на следующие дни, и очередь быстро увеличивается.
Электронная очередь не устраняет дефицит пропускной способности, а распределяет доступ к терминалу: с 1 октября 2025 года для большегрузов резервируются дата и время подъезда. Поэтому ожидание фиксируется как последовательность назначенных временных слотов, а срок прохождения зависит от того, сколько машин пункт фактически принимает ежедневно.
Для перевозчиков это ограничивает возможность быстро сменить маршрут. «Верхний Ларс» остается единственным работающим пунктом пропуска между Россией и Грузией, через который идут также потоки в Армению и Турцию; Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный транспортный маршрут России с Грузией и странами Закавказья. Дополнительным риском для сроков служат лавины и селевые потоки на горном участке трассы, из-за которых пункт ранее закрывался.