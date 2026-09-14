Житель Мечетлинского района получил условный срок за хранение пороха

Белокатайский межрайонный суд вынес приговор 64-летнему жителю Мечетлинского района за незаконное хранение пороха, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Установлено, что подсудимый, ранее лишенный права на хранение и ношение оружия, незаконно хранил у себя дома порох массой более 470 г.

В феврале этого года сотрудники правоохранительных органов изъяли у него взрывчатые вещества.

Подсудимый не признал вину.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и оштрафовал на 10 тыс. руб.

Майя Иванова