Подряд на реконструкцию улицы Мира стоимостью 1,7 млрд рублей выиграла пермская компания
Победителем конкурса на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов (1-й этап) признано ООО «Стройград Плюс». Цена контракта составит 1,7 млрд руб.
Компания должна будет модернизировать развязку, увеличить количество полос движения, обустроить инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, установить систему видеонаблюдения и новые остановочные павильоны. К работам требуется приступить 15 декабря 2026 года, сдать объект — 14 июля 2028 года.
ООО «Стройград Плюс» зарегистрировано в Перми в мае 2013 года, компания работает в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. В 2025 году выручка компании составила 4,32 млрд руб., что на 58% выше показателя предыдущего года. Чистая прибыль выросла со 125 млн до 191 млн руб., увеличившись на 52%.