В Прикамье выросло количество выдаваемых потребкредитов

В августе в Пермском крае было выдано 42 тыс. потребительских кредитов. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 0,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Напомним, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Пермском крае в августе 2026 года увеличилась и составила 75,9%. Общий объем выданных розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в августе достиг 20,6 млрд руб. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 2,5%.