В Екатеринбурге 14 сентября прошла сессия «Россия — Африка. Медиа континентов» о формировании образа Африки в мировых СМИ и выходе начинающих журналистов на международную аудиторию. Дискуссия прошла в рамках Международного фестиваля молодежи в лектории Общества «Знание» «Курчатов».

Автор программы «Эффект Санчеса» на телеканале RT Рик Санчес заявил, что язык новостей может определять отношение аудитории к событиям и их участникам. «Если страна мне не нравится — у них режим; а если нравится — у них правительство. Если группа мне нравится — это патриоты или повстанцы; а если не нравится — это террористы. Вот такие слова мы используем», — сказал он.

По словам Рика Санчеса, о редакционной свободе можно судить по тому, кто определяет содержание программы. «Когда я работал на CNN, программу писали за меня: мне говорили, о чем спрашивать, что говорить и чего говорить нельзя. А нашу программу сегодня пишу я сам. Это и называется контроль над нарративом», — сравнил господин Санчес нынешнюю работу с опытом на CNN. Он также назвал право задавать вопросы основой журналистской профессии. По его мнению, Африка, Индия, Россия и Китай будут строить будущее при условии, что научатся самостоятельно рассказывать о себе.

Автор радиопрограммы на Sputnik Africa (МИА «Россия сегодня»), специалист по международным отношениям Ахмат Тахир Бахит заявил, что западные СМИ представляют Африку как единое целое, не учитывая различия между странами континента. «Африка — это 54 страны и миллиард четыреста миллионов человек. У каждого своя история, свои особенности, культура, свои танцы. А для западных медиа Африка — как будто одна страна», — сказал он.

По словам Ахмата Тахира Бахита, его программа «Будущий суверенитет» дает слово африканским ученым, студентам, предпринимателям и художникам, чтобы континент мог рассказывать о себе сам. Эту задачу он описал африканской поговоркой: «Пока историю рассказывает охотник, лес навсегда останется в тени».

Ахмат Тахир Бахит также рассказал о совместной работе российских и африканских редакций. По программе «Спутник ПРО» журналисты из Африки несколько раз в год проходят обучение в России и работают с российскими коллегами. По его мнению, такой формат стоит распространить и на другие российские СМИ. При этом речь идет не о замене одного образа Африки другим. «Мы не говорим, что нужна только красивая картинка про Африку. Мы хотим реальности — чтобы Африку показали такой, какая она есть», — сказал Ахмат Тахир Бахит.

Участники дискуссии связали изменение образа континента с работой собственных журналистов, подготовкой репортажей и готовностью задавать неудобные вопросы. Модератором сессии был Сергей Бондаренко. Сессия прошла в преддверии третьего Саммита «Россия — Африка», намеченного на 28–29 октября 2026 года.