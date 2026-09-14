Путин напомнил новгородскому губернатору, что нужно отремонтировать половину школ области
Путин встретился с губернатором Новгородской области Дроновым
Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым, сообщила пресс-служба Кремля. Среди прочего президент указал главе региона на то, что более 50% школ в регионе нуждаются в ремонте.
«Владимир Владимирович, есть такая у нас проблема. Мы каждый год школы ремонтируем... Конечно же, эту работу будем продолжать»,— сказал господин Дронов. «Пометьте себе, надо взять на контроль. Свыше 54% нуждается в капремонте. Это вызов все-таки», — добавил президент.
Александр Дронов сообщил, что государство выделяет деньги только на ремонт школьных зданий, а руководство региона работает над вопросом «комплексно». «Сначала мы ремонтируем здание, ремонтируем учебные классы, насыщаем учебным оборудованием, но и параллельно идем на пришкольные территории, чтобы появлялись детские площадки, спортивные площадки, стадионы»,— объяснил чиновник. Он заявил, что вопрос ремонта в школах находится на его личном контроле.
Поручение переводит ремонт школ из разряда отдельных хозяйственных работ в задачу пятилетней федерально-региональной программы. Ее подготовку правительству совместно с регионами поручили еще в июне 2021 года, причем отдельный акцент был сделан на сельских школах. Значение состояния зданий шире строительных планов: по оценке разработчиков программы, обветшание школьных зданий создает неравные образовательные и инфраструктурные возможности для учеников, демотивирует обучающихся и работников, а в ряде случаев содержит потенциальные риски для комплексной безопасности.
Предыстория проблемы для Новгородской области фиксировалась в начале 2022 года: доля обветшавших школьных зданий оценивалась тогда в 38,6%, что относило регион к числу территорий с наиболее высокой долей таких объектов наряду с Севастополем, Северной Осетией, Ингушетией, Магаданской и Сахалинской областями. Для Александра Дронова это не новая сфера управления: в правительстве Новгородской области он работает с апреля 2017 года, с июня 2017-го был заместителем губернатора, с января 2018-го — заместителем председателя правительства региона, а с 15 января 2020 года — первым заместителем губернатора.