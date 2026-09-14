Путин напомнил новгородскому губернатору, что нужно отремонтировать половину школ области

Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым, сообщила пресс-служба Кремля. Среди прочего президент указал главе региона на то, что более 50% школ в регионе нуждаются в ремонте.

«Владимир Владимирович, есть такая у нас проблема. Мы каждый год школы ремонтируем... Конечно же, эту работу будем продолжать»,— сказал господин Дронов. «Пометьте себе, надо взять на контроль. Свыше 54% нуждается в капремонте. Это вызов все-таки», — добавил президент.

Александр Дронов сообщил, что государство выделяет деньги только на ремонт школьных зданий, а руководство региона работает над вопросом «комплексно». «Сначала мы ремонтируем здание, ремонтируем учебные классы, насыщаем учебным оборудованием, но и параллельно идем на пришкольные территории, чтобы появлялись детские площадки, спортивные площадки, стадионы»,— объяснил чиновник. Он заявил, что вопрос ремонта в школах находится на его личном контроле.