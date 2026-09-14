Reuters: производитель роботов Boston Dynamics не будет проводить IPO в 2027 году
Американский производитель роботов Boston Dynamics, скорее всего, не будет проводить первичного размещения акций на бирже в 2027 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова топ-менеджера Hyundai Motor, которой принадлежит компания. По его словам, Boston Dynamics остается убыточной, а ее флагманский продукт — человекоподобный робот Atlas — пока не внедрен в промышленных масштабах.
Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что Boston Dynamics вряд ли будет проводить IPO в ближайшие несколько лет. Некоторые из них считают, что IPO пройдет в 2029-м или 2030-м году.
«Сделать роботов, которые будут танцевать, несложно, намного более трудная задача — сделать так, чтобы они переносили тяжелые грузы и были включены в производственный процесс на заводах»,— отметил старший управляющий фондами компании IBK Asset Management Ким Хен Су.
Ранее СМИ писали, что Hyundai Motor и Boston Dynamics рассматривают возможность IPO. Возможным временем проведения размещения они называли 2027 год. В июле Hyundai Motor выкупила последние остававшиеся у другого акционера 10% акций Boston Dynamics.
Hyundai Motor приобрела 80% Boston Dynamics в декабре 2020 года, оценив всю компанию в $1,1 млрд; сумма сделки составила около $880 млн, а SoftBank сохранила 20-процентную долю. На тот момент компания описывалась скорее как исследовательская организация, чем как бизнес, хотя ее руководство планировало выйти на самоокупаемость примерно через два года после сделки. Глава Hyundai при этом заявлял, что в будущем на робототехнику должно приходиться 20% всей деятельности группы.
Промышленное внедрение Atlas, о котором идет речь в связи с IPO, имеет конкретный график: с 2028 года Hyundai планирует использовать роботов на своих заводах в США для сортировки деталей и комплектации автомобильных компонентов, затем пройдут тесты на конкретных рабочих местах, а к 2030 году сфера применения должна расшириться до сборки. Для этого Boston Dynamics уже заменила в Atlas гидравлическую систему на электрические приводы, перешла к обучению с подкреплением и готовит массовое производство совместно с Hyundai.
Таким образом, путь к размещению, о котором говорят источники, связан с переходом от демонстрационных возможностей роботов к их регулярной работе в производственных процессах и с улучшением финансовых показателей компании, которая, по словам топ-менеджера Hyundai, до сих пор остается убыточной.