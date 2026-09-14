Reuters: производитель роботов Boston Dynamics не будет проводить IPO в 2027 году

Американский производитель роботов Boston Dynamics, скорее всего, не будет проводить первичного размещения акций на бирже в 2027 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова топ-менеджера Hyundai Motor, которой принадлежит компания. По его словам, Boston Dynamics остается убыточной, а ее флагманский продукт — человекоподобный робот Atlas — пока не внедрен в промышленных масштабах.

Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что Boston Dynamics вряд ли будет проводить IPO в ближайшие несколько лет. Некоторые из них считают, что IPO пройдет в 2029-м или 2030-м году.

«Сделать роботов, которые будут танцевать, несложно, намного более трудная задача — сделать так, чтобы они переносили тяжелые грузы и были включены в производственный процесс на заводах»,— отметил старший управляющий фондами компании IBK Asset Management Ким Хен Су.

Ранее СМИ писали, что Hyundai Motor и Boston Dynamics рассматривают возможность IPO. Возможным временем проведения размещения они называли 2027 год. В июле Hyundai Motor выкупила последние остававшиеся у другого акционера 10% акций Boston Dynamics.

Яна Рождественская