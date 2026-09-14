СКР возбудил дело после отравления 33 посетителей кафе в Казани
Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений о массовом отравлении в одном из кафе в Казани. По данным следователей, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по республике, об ухудшении самочувствия заявили посетители кафе «NAN Кебаб». По последней информации, симптомы отравления обнаружили у 33 человек. У 22 заболевших обнаружили сальмонеллу. Все пострадавшие с 9 по 11 сентября покупали в кафе шаурму, кебаб и закрытую пиццу.
При проверке эксперты ведомства нашли кишечную палочку в нарезке из овощей. Бактерии сальмонеллы обнаружили в чесночном и фирменном соусах для шаурмы. После проверки из заведения изъяли 20 партий продукции весом 44 кг, кафе опечатали.
Значение уголовного дела здесь не только в фиксации бактерий, но и в установлении того, были ли условия работы кафе связаны с оказанием услуг посетителям, не отвечающих требованиям безопасности. При проверке выяснилось, что в заведении не было установлено холодильное и моечное оборудование, а система водоснабжения не работала вовсе. Работники не мыли посуду, не убирали помещение и не соблюдали правила личной гигиены. Эти обстоятельства дают следствию конкретный круг условий, которые сопоставляются с результатами обследования заболевших и изъятой продукции.
Проверка затронула и организацию работы заведения: владелец не имел разрешения на коммерческую деятельность, у него также не было медицинской книжки. Поэтому предметом расследования становится не только происхождение зараженной продукции, но и соблюдение обязательных санитарных требований теми, кто отвечал за работу кафе.