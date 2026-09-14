Лихачев анонсировал ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС пройдет на этой неделе. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Мы очень ценим, что на ЗАЭС уже четыре года находятся сотрудники Секретариата МАГАТЭ, зачастую подвергающие себя опасности. На этой неделе состоится 35-я ротация», — заявил господин Лихачев на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене (цитата по «Интерфакс»).

Представители МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. Последний раз пресс-служба Запорожской АЭС сообщала о плановой ротации специалистов агентства 26 июня. В состав команды вошли четыре инспектора, которые наблюдают за состоянием эксплуатационной безопасности станции.