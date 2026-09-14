В Башкирии в августе выдали более 61 тысячи кредитов наличными

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе в Башкирии выдали 61,2 тыс. потребительских кредитов. Это на 0,8% больше, чем в июле (60,7 тыс. кредитов наличными).

Больше всего потребкредитов в августе выдали в Москве (131,8 тыс. ед.), Московской области (108,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (82,8 тыс. ед.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (69,5 тыс. ед.) и Свердловской (68,5 тыс. ед.) областях.

Наибольший рост выдачи по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировали в Забайкальском крае (+6%), Республике Саха (Якутия) (+4,8%), Краснодарском крае (+3,4%), а также Ростовской (+3,2%) и Иркутской (+2,9%) областях.

Заметнее всего сократилось число выданных кредитов наличными в Татарстане (-3,1%), Самарской области (-2,6%), Хабаровском крае (-2,0%), а также Оренбургской (-1,9%) и Саратовской (-1,8%) областях.

В целом по России в августе выдали 2,08 млн. потребительских кредитов, это на 0,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле — 2,07 млн кредитов).

Майя Иванова