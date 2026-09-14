Верхнеуральца задержали по подозрению в попытке сбыть 2,5 кг наркотиков

Следственный отдел ОМВД России по Сосновскому району возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Верхнеуральского округа. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков общим весом 2,5 кг (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Операцию проводили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В пригороде Челябинска они задержали ранее не судимого и неработающего жителя Верхнеуральского округа. При личном досмотре у него нашли два крупных свертка с синтетическим наркотическим средством, которые он планировал сбыть на территории области через тайники-закладки. По месту проживания подозреваемого были изъяты электронные весы, упаковочный материал, 350 г растительного наркотика, 298 свертков с запрещенным веществом, подготовленных к продаже. Общий вес наркотиков составил порядка 2,5 кг.

Виталина Ярховска