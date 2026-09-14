На содержание кладбищ Ижевска в 2027 году направят более 26 млн рублей

26,2 млн руб. направят на содержание и благоустройство кладбищ Ижевска в 2027 году. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Работы предстоит выполнять на восьми кладбищах — «Южном», «Кенском», «Западном», «Александровском», «Нагорном», «Северном», а также «Хохряковском» и «Хохряковском-2».

В перечень обязанностей подрядчика войдут содержание территорий, уборка и вывоз отходов, уход за зелеными насаждениями, расчистка от снега и кустарника, обслуживание туалетов и пожарных резервуаров. Также предусмотрены отдельные работы по благоустройству, включая ремонт дорожек и устройство элементов инфраструктуры.

Контракт рассчитан на весь 2027 год — с 1 января по 31 декабря. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 сентября. Итоги закупки планируется подвести 2 октября.