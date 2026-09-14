В Севастополе загорелась крыша детского сада при атаке БПЛА на город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке ВСУ на город. По его словам, «в результате отражения атаки БПЛА ... произошло возгорание кровли детского сада». Пожар произошел на территории образовательного центра «Бухта Казачья».

Господин Развожаев отметил, что в момент инцидента дети находились в укрытии. Позднее губернатор опубликовал новый пост, в котором сообщил, что пожар полностью потушили.

«Все дети в безопасности! Они находятся с воспитателями, все действия осуществляются строго по протоколам безопасности»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале. Экстренные службы проверяют здание детсада.

Михаил Развожаев призвал родителей пока не подходить к детскому саду. Он пообещал сообщить, когда закончатся все спасательные мероприятия и за детьми можно будет прийти.