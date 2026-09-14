В Уфе директора школы оштрафовали за нарушения порядка приема учеников

Мировой судья судебного участка № 10 по Кировскому району Уфы оштрафовал на 10 тыс. руб. директора уфимской школы за нарушения при приеме учащихся, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Ее признали виновной в нарушении установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию (ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ).

Проверка прокуратуры Кировского района Уфы установила, что в школе незаконно проводился индивидуальный отбор при отсутствии профильных классов, родителям не выдавали расписки в получении документов. Также нарушались сроки издания приказов о зачислении, не согласовывали с учредителем локальные акты, регламентирующие критерии отбора и состав комиссий. Кроме того, принимались заявления, в которых не было обязательных сведений о ребенке, родителях, особых потребностях и языковых предпочтениях.