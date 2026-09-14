Уровень безработицы в Прикамье оказался ниже общероссийского

По итогам II квартала 2026 года уровень безработицы в Пермском крае составил 1,7%. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные «Росстата». За год этот показатель не изменился. Вместе с этим он оказался заметно ниже общероссийского уровня (2,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Согласно данным исследования, среднее время поиска работы в Прикамье сейчас составляет 5,9 месяца. В рейтинге регионов РФ по наименьшему уровню безработицы за апрель — июнь 2026 года Прикамье заняло 36-е место из 85.