Еще в одном муниципалитете Челябинской области начинают отопительный сезон

В Кусинском округе с 15 сентября запускают отопление. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Юрий Лысяков.

В первую очередь теплом обеспечат детские сады, школы и другие социальные учреждения. После начнется подключение жилых домов. Юрий Лысяков подчеркнул, что мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2026 года округ завершил вовремя, все котельные готовы на 100%. Ранее стало известно о запуске ресурса в Озерске.

Виталина Ярховска