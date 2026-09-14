Песков допустил отправку российских нефтепродуктов на мировые рынки
Россия сможет направить дополнительный объем нефтепродуктов на мировые рынки после насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Для наполнения внутреннего рынка Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов. «По мере того как наш внутренний рынок будет насыщен, появится вопрос об отмене такого запрета», — добавил господин Песков.
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, а эмбарго для производителей на вывоз дизельного, судового топлива и газойля — до 30 сентября 2026 года. Среди других мер по стабилизации топливного рынка были введены разрешение на оборот и продажу на АЗС топлива К2, К3 и К4, а также увеличение импорта топлива.
Насыщение внутреннего рынка означает не просто отсутствие вывоза, а восстановление производства и достаточное предложение топлива в регионах. Пока выпуск не восстановлен, любой экспорт означал бы усугубление дефицита внутри страны, поэтому именно восстановление рынка называется условием для снятия ограничений — в том числе на дизтопливо, которое может быть разблокировано раньше бензинового.
Ранее к частичной стабилизации рынка приводило сочетание мер: запрет экспорта, насыщение за счет импорта и перенос сроков ремонтов заводов. При этом сам запрет не гарантирует доставку топлива в удаленные районы — он лишь удерживает произведенное внутри страны, но не обеспечивает снабжение отдаленных территорий, где напряженность сохраняется прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке.
Для нефтяной отрасли чувствительность ограничений сильно различается: в прошлые годы на экспорт приходилось лишь 10–15% производства бензина, тогда как для дизтоплива эта доля доходила до 50%, поэтому запрет на его вывоз — гораздо более болезненная мера для производителей.