Жительницу Богдановича оштрафовали за подкуп несовершеннолетней потерпевшей

Богдановичский городской суд оштрафовал на 10 тыс. руб. 33-летнюю местную жительницу. Женщина признана виновной в подкупе несовершеннолетней потерпевшей с целью дачи ложных показаний (ч. 1 ст. 309 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что женщина, являясь сожительницей обвиняемого в половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ), решила помочь ему избежать ответственности. Она передала несовершеннолетней потерпевшей мобильный телефон Samsung и 500 руб., чтобы та во время судебного заседания изменила ранее данные показания. Девушка согласилась, однако ее мать отказалась от сделки и обратилась в следственные органы.

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. «По ее ходатайству уголовное дело рассматривалось в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. При особом порядке наказание не может превышать двух третей от максимальной санкции статьи»,— говорится в сообщении.

В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 10 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Полина Бабинцева