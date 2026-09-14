AirBaltic подала в суд США заявление о защите от кредиторов

Латвийский лоукостер AirBaltic подал в американский суд заявление о защите от кредиторов в соответствии со ст. 11 закона о банкротстве США. Об этом сообщил сам лоукостер. Он также заявил, что его деятельность продолжится без каких-либо нарушений.

AirBaltic заявил, что заявление по ст. 11 — часть его процесса реструктуризации и что ему нужно время на переговоры с кредиторами. Он также сообщил, что уже договорился о привлечении дополнительного финансирования на €350 млн от инвесторов, среди которых Strategic Value Partners, Barclays, Morgan Stanley.

Заявление по ст. 11 Закона о банкротствах США подразумевает реструктуризацию в условиях защиты от кредиторов в течение 45 дней. Как отмечает Reuters, AirBaltic прибег к этому действию, чтобы сократить долговую нагрузку в условиях, когда война в Иране и связанное с ней подорожание авиатоплива оказывает дополнительное негативное воздействие на авиационный сектор. В мае о прекращении работы сообщила американская авиакомпания Spirit Airlines.

Яна Рождественская