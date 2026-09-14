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Умерла звезда ритмической гимнастики СССР Лилия Сабитова

Балерина и телеведущая Лилия Сабитова умерла в Москве в возрасте 73 лет

Народная артистка России, балерина Лилия Сабитова умерла в возрасте 73 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным РЕН ТВ, женщина умерла в квартире в одном из районов Москвы. Причина смерти не уточняется.

Лилия Сабитова в спектакле «Перезвоны», 1 апреля 1981 года

Лилия Сабитова в спектакле «Перезвоны», 1 апреля 1981 года

Фото: Виталий Савельев / РИА Новости

Лилия Сабитова в спектакле «Перезвоны», 1 апреля 1981 года

Фото: Виталий Савельев / РИА Новости

Лилия Сабитова родилась в августе 1953 года в Ташкенте. В 1971 году окончила Ташкентское хореографическое училище, стажировалась в Московском хореографическом училище. В последующие годы служила в Узбекистанском театре оперы, Москонцерте, «Камерном балете» Станислава Власова, руководила «Московским Государственным Театром Балета Лилии Сабитовой».

В 1980-х годах Лилия Сабитова вела программу «Ритмическая гимнастика» на Центральном телевидении. В 1987 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1995 году — народной артистки Российской Федерации.

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