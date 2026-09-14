Директором операционного департамента Банка России назначен Андрей Дынко
Директором операционного департамента Банка России назначен Андрей Дынко, сообщила пресс-служба регулятора. Он сменит на этой должности Павла Левина. В ЦБ отметили, что господин Дынко «обладает глубокими экспертными знаниями в области операционных процессов». Причину кадровых изменений в регуляторе не обозначили.
Андрей Дынко родился в семье военных в Смоленске. В 2001 году окончил Ярославский государственный университет, где выбрал направление антикризисного управления. После работал в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Центральном федеральном округе, компании по строительству магистральных газопроводов «Росгазстрой», группе «Энергетический Стандарт» и «ВТБ Капитал». До назначения в Банк России возглавлял направление расчетно-учетных процессов в «Райффайзенбанке».
Банк России анонсировал кадровые перестановки 14 января, о которых может свидетельствовать назначение Андрея Дынко. В сентябре 2026 года Банк России также принял решение докапитализировать Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) на 165 млрд рублей из-за участившихся атак беспилотников. В декабре 2025 года Банк России объявил о расширении функционала системы быстрых платежей (СБП), разрешив пополнять счет наличными через банкомат любого банка. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина уточнила, что новая функция станет доступна в ближайшее время.