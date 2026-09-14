Директором операционного департамента Банка России назначен Андрей Дынко, сообщила пресс-служба регулятора. Он сменит на этой должности Павла Левина. В ЦБ отметили, что господин Дынко «обладает глубокими экспертными знаниями в области операционных процессов». Причину кадровых изменений в регуляторе не обозначили.

Андрей Дынко родился в семье военных в Смоленске. В 2001 году окончил Ярославский государственный университет, где выбрал направление антикризисного управления. После работал в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Центральном федеральном округе, компании по строительству магистральных газопроводов «Росгазстрой», группе «Энергетический Стандарт» и «ВТБ Капитал». До назначения в Банк России возглавлял направление расчетно-учетных процессов в «Райффайзенбанке».