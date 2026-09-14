Мирный атом начинается смолоду

Международный фестиваль молодежи (МФМ), который проходит в Екатеринбурге 11–17 сентября, стал площадкой сбора молодых лидеров ядерной отрасли со всего мира. «Росатом», выступающий генеральным партнером фестиваля, представил самые разные проекты для школьников, студентов и начинающих карьерный путь в ядерной отрасли. Системная работа с молодежью — приоритет госкорпорации, и важным инструментом служат молодежные сообщества. Они дают детям возможность познакомиться с наукой, выбрать профессию по душе, помогают прокладывать образовательный и карьерный маршруты, не дают сбиться с пути, позволяют обрести единомышленников, возможности и перспективы.

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Фото: АНО «Корпоративная Академия Росатома» Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге

Фото: АНО «Корпоративная Академия Росатома»

Ядерная программа молодежного форума

Одним из центральных событий фестиваля стала презентация Молодежной декларации атомного сотрудничества 13 сентября. В этом документе 100 молодых экспертов из 33 стран отразили общее видение принципов международной совместной работы над развитием атомных технологий и формированием устойчивого будущего. Декларация содержит семь принципов, которым должно соответствовать сотрудничество в атомной и смежных областях:

ядерная безопасность и защищенность;

равный доступ к образованию и знаниям;

служба всему человечеству в интересах улучшения мира;

участие молодежи в управлении;

непрерывное развитие;

сотрудничество и взаимное доверие;

ответственный доступ к технологиям и инновациям.

Документ составили в ходе пятидневной стратегической сессии на Всемирной атомной неделе в Москве в сентябре 2025 года, с тех пор его одобрили руководители МАГАТЭ, «Росатома» и ядерных агентств по всему миру. К годовщине декларации был представлен сборник «Живые принципы» — 100 историй о том, как ядерная наука и технологии уже сегодня меняют жизнь людей по всему миру. В основу легли личные наблюдения и опыт студентов, инженеров, врачей, исследователей и преподавателей из 64 стран. В декларации говорится о новом мировоззрении, о том, как ядерные

технологии делают мир лучше с точки зрения доступа к образованию, возможностей, которые открывают технологии для лечения людей.

МФМ в цифрах 190 стран мира; 10 тыс. молодых лидеров до 35 лет (по 5 тыс. из России и из-за рубежа); 1 тыс. подростков 14–17 лет (по 500 россиян и иностранцев).

14–15 сентября фестиваль станет площадкой гранд-финала международного студенческого чемпионата Global HackAtom. 90 финалистов национальных этапов из 15 стран в формате хакатона будут состязаться в разработке реальных решений для самых разных направлений атомной отрасли — от управления строительством АЭС до ядерной медицины.

15 сентября на МФМ состоится очный этап отбора участников проекта АТОМ2050. Его цель — сформировать сильную команду для разработки видения атомной отрасли до 2050 года. Участвуют 50 финалистов 18–35 лет, пять победителей объявят в день финала.

Делегация «Росатома» на МФМ Порядка 300 молодых делегатов из разных стран мира; 162 молодых лидера атомной отрасли (студенты, сотрудники, участники Совета Impact Team 2050); 90 иностранных финалистов Global HackAtom-2026; Юниоры в составе детского трека.

Важная часть программы фестиваля — сессии о российском ядерном образовании. 13 сентября на сессии «STUDY IN RUSSIA: как поступить и учиться в России» студенты и эксперты международных служб университетов делились лайфхаками и рассказывали свои истории обучения в России. А 16 сентября на сессии «STAY, STUDY, EXPLORE: живи, учись, исследуй с “Обнинск Тех”» будет представлена вся карта возможностей: спикеры расскажут про сезонные школы, стажировки, практики, техтуры, сетевые программы и как реально в них попасть.

«Обнинск Тех» — международный научно-образовательный центр «Росатома», объединяющий усилия и лучшие образовательные продукты вузов, ведущих научных организаций и бизнеса. Он находится в Обнинске — на родине мирного атома (здесь была запущена первая в мире АЭС). Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал этот центр «самой привлекательной точкой ядерного образования на планете». На сегодня через него прошли более 5 тыс. человек из 100 стран, а к 2030 году его развитие позволит занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования.

В рамках МФМ «Росатом» представляет мероприятия для молодежи всех возрастов, начиная со школьной скамьи. Так, 15 сентября на фестивале состоится очный этап отбора участников в научно-просветительскую экспедицию «Ледокол знаний-2027» на ледоколе «50 лет Победы». В рамках культурной программы МФМ международный творческий коллектив Nuclear Kids, участники которого — дети 11–16 лет из 25 стран, ставит мюзикл, дает концерты и проводит хореографический мастер-класс. На площадке фестиваля и в городах Свердловской области 11–13 сентября прошли концерты Детского симфонического оркестра атомных городов.

Молодежная вертикаль начинается со школьной скамьи

Системная работа с молодежью у «Росатома» в приоритете: молодые специалисты, студенты, школьники — это будущее атомной отрасли, те, кому предстоит реализовывать масштабные проекты завтрашнего дня. Госкорпорация открывает молодым людям горизонт и перспективы, создает возможности для экспертного диалога и самореализации, поступательно вовлекает молодежь в культуру мирного атома, прививает ценности и код, заложенный отцами-основателями атомного проекта: широту научной мысли, управленческий талант, беззаветное служение Родине.

«Росатом» ведет эту работу как с помощью образовательных и просветительских проектов, так и через живой диалог в рамках молодежных сообществ — уникальных пространств, где ключевую роль во всех процессах играют сами молодые люди. Молодежь объединяется на трех уровнях: юниоры, студенты и молодые специалисты. На каждом этапе участники находят поддержку, единомышленников и возможности для роста.

Для школьников 5–11-х классов действует движение «Юниоры “Росатома”». Его участники — сегодня это 750 ребят средних и старших классов — знакомятся с профессиями атомной сферы через вовлечение в диалог со специалистами отрасли, участие в решении инженерных задач. В городах присутствия госкорпорации формируются советы юниоров (сейчас их 21), которые позволяют ребятам общаться с руководством предприятий и администрациями городов. Такие советы действуют не только в России, но и в странах, где строятся АЭС и живут семьи сотрудников «Росатома», например, в Турции и Египте.

Для юниоров действует международный образовательный проект — «Школьная модель МАГАТЭ». Дети воспроизводят работу международной организации по атомной энергии. Они формируют глобальное экономическое мышление, учатся вести международные переговоры, знакомятся с процедурами международных ведомств. Проект охватывает около 300 школьников из 12 регионов России, а также представителей международных советов юниоров «Росатома».

От alma mater к первым шагам в карьере

Задача работы со студентами — вовлечь их в решение реальных рабочих задач и помочь гармонично перейти на первое место работы. В этом помогает сообщество студентов «Росатома», которое насчитывает более 2 тыс. участников и 52 ячейки в вузах.

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Фото: АНО «Корпоративная Академия Росатома» Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге

Фото: АНО «Корпоративная Академия Росатома»

В рамках научно-образовательного центра «Обнинск Тех» действует Молодежный мегасовет — международное студенческое сообщество, объединяющее молодых людей из России и стран-партнеров, включая Египет, Чехию, Венесуэлу, ЮАР. Вдобавок это еще и платформа прямого диалога с руководством центра, благодаря которой учащиеся могут активно влиять на его развитие.

Ежегодно талантливую молодежь со всего мира для обсуждения будущего атомной энергетики и поиска новых решений собирает Международный молодежный форум «Обнинск NEW». В 2026 году эта дискуссионная площадка, посвященная ключевым технологиям, инновациям и образованию, приняла более 700 человек из 85 стран, а также высокопоставленные делегации десяти государств.

Особое внимание «Росатом» уделяет выпускникам университетов: развивает в вузах-партнерах аlumni-сообщества, создает центры карьеры, предлагает спектр программ повышения квалификации.

В «Росатоме» работают более 130 тыс. молодых людей до 35 лет. Это почти треть всех сотрудников госкорпорации. Их интересы представляет Отраслевой совет молодежи — постоянно действующий совещательный орган, который создает условия для знакомства с карьерными возможностями и развития лидерских качеств, помогает найти себя в профессии, самореализоваться в атомной отрасли. Сегодня он объединяет 163 молодежных совета на предприятиях.

По словам заместителя генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяны Терентьевой, молодые таланты — не просто ближайший кадровый резерв, а соавторы реальных достижений в настоящем и те, кто будут формировать с помощью атомных технологий будущее мира.

Атом без границ

Сегодня национальные ядерные программы стран-партнеров реализуют более 850 иностранных выпускников российских вузов. В частности, учившиеся в России работают в комиссиях по атомной энергии Узбекистана, Казахстана, Ганы, Нигерии, Иордании и других стран, возглавляют Вьетнамский институт атомной энергии (доктор Чан Тьи Тхань) и Руандийскую комиссию по атомной энергии (доктор Фиделе Ндахайо).

Не удивительно, что работа с иностранными выпускниками — это еще одно важное для «Росатома» направление. В странах-партнерах ежегодно проводятся форумы выпускников российских вузов (прошлый состоялся в октябре 2025 года в Танзании), без участия выпускников не обходится ни одно международное мероприятие «Росатома», будь то форум «АтомЭкспо», Мировая энергетическая неделя или молодежные форумы «Россия—Африка», «Россия—Латинская Америка», «Россия—Азия». С 2025 года на базе МИФИ проводится Глобальная конференция иностранных выпускников опорных вузов «Росатома», на которой значимые профессиональные результаты отмечают ежегодной премией Global Alumni Network Award.

Вектор своего глобального развития госкорпорация уточняет в диалоге с лидерами мнений среди молодежи со всего мира. Для этого действует совет Impact Team 2050 — международный консультативный орган при генеральном директоре госкорпорации. Сегодня в нем состоит 13 молодых представителей 13 стран. Их задача — предоставление стратегических рекомендаций руководству «Росатома», популяризация ядерной науки и привлечение молодежи в ядерный сектор.

Выстраивая профессиональный путь молодых талантов, простирающуюся от школ до международных экспертных советов, «Росатом» не просто готовит кадры для атомной отрасли — он формирует глобальное сообщество единомышленников, объединенных общими ценностями и верой в созидательную силу науки. Этим молодым лидерам, инженерам и ученым предстоит определить облик мировой энергетики будущего. Инициативы госкорпорации доказывают: у мирного атома нет границ, а его завтрашний день — в надежных руках нового поколения, которое следует за мечтой и готово менять мир к лучшему.

Илья Арзуманов