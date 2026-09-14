Башкирия получит более 17 млн рублей на выплаты земским врачам

Башкирии выделят 17,4 млн руб. из федерального бюджета на единовременные компенсационные выплаты врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тыс. человек.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В общей сложности регионам выделили на эти цели более 303 млн руб.

Средства получат 18 регионов, где подобная поддержка наиболее востребована. Самые крупные суммы будут у Краснодарского края (65,13 млн руб., Ленинградской области (55,3 млн руб.), Татарстана (35,6 млн руб.), Волгоградской области (21 млн руб.) и Хакасии (19,6 млн руб.).

Майя Иванова