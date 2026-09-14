Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

В первую неделю сентября в Венеции, в рамках программы Giornate degli Autori, состоялась премьера нового, уже 32-го фильма Miu Miu Women's Tales под названием Avec Kim, снятого знаменитым французским режиссером Клер Дени с Сюзанной Линдон и Ким Гордон. Это почти лишенное диалогов кино.

Молодая женщина работает механиком в гараже, затем переодевается, садится в машину и едет через Париж на встречу с Ким. История существует прежде всего через движение, музыку, язык тела и сюжетно — через череду странных встреч. Крайне интересно наблюдать, во что за 15 лет вырос сам Women's Tales. О проекте я рассказывала уже много раз. С 2011 года Miu Miu по инициативе Миуччи Прады приглашает женщин-режиссеров с очень разным авторским языком, причем обещает им полную творческую свободу.

В первых фильмах эта свобода, кажется, еще только проверялась на прочность. Сама связь с фэшн-брендом неизбежно делала их более глянцевыми, а одежда была заметно ближе к центру повествования. Уже первый фильм Зои Кассаветис The Powder Room («Дамская комната») был построен вокруг подчеркнуто роскошного женского пространства и напрямую соединял ритуал женского туалета с эстетикой Miu Miu. У Авы ДюВерней в пятом фильме The Door («Дверь») смены костюмов буквально отмечали внутреннее преображение героини, а у Аньес Варда в Les 3 boutons («Три пуговицы») гигантское платье становилось отправной точкой целой антисказки.

Но чем длиннее становилась история проекта, тем очевиднее было, что заявленная свобода — не формальность. Режиссеры видели, что делали до них, и каждый следующий мог позволить себе чуть-чуть больше. Поэтому постепенно Women's Tales ушли далеко от привычного фэшн-кино и стали площадкой для очень разных и довольно жестких тем, таких как локдаун, Америка времен Великой депрессии или патриархальные требования к жене.

Анна Минакова