Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bill Ingraham / AP Фото: Bill Ingraham / AP

Тьерри Эрмес был сыном француза и немки и родился в германском Крефельде. Но в те времена на северном Рейне владычествовал Наполеон, и Эрмес оказался гражданином Франции. Так что национальности своей он, быть может, и не знал вовсе. Зато протестантом был истовым, и труд почитал долгом.

После смерти родителей он пошел в ученики к шорнику, а в 36 лет переехал в Париж и открыл свою мастерскую, где шил и продавал конскую сбрую. Точнее, лучшую конскую сбрую. Он шил седла из безупречной кожи швом своего изобретения, который не расходился, даже если рвался один стежок. Очень скоро сбруя от Hermes завоевала две медали Всемирной парижской выставки — и симпатию французской знати, безошибочно выбиравшей качество.

В начале XX века внук Тьерри, Эмиль, начал выпуск сумок и чемоданов, враз угадав потребности эпохи авто. А в 30-е его зять Робер Дюма создал сумку Kelly, мгновенно ставшую культовой. Все же в протестантском воспитании есть свои плюсы.

Павел Шинский