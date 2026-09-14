«Ранее не выставлялся во Франции с момента своего создания»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: College of Liberal Arts Office of Information Technology University of Minnesota Фото: College of Liberal Arts Office of Information Technology University of Minnesota

Вы помните, как выглядит самая старая фотография в мире? «Вид из окна в Ле Гра» — это главное произведение Ньепса, сделанное с помощью камеры-обскуры. Он, этот вид, впервые будет показан во Франции, в музее Нисефора Ньепса, в городке Шалон-сюр-Сон. Так отмечается 200-летие фотографии, которое будет проходить с сентября 2026-го по сентябрь 2027-го.

Итак, эта гелиография Ньепса станет центральным экспонатом выставки с длинным названием «Отпечаток Гелиоса. 1826–1827, Ньепс изобретает фотографию!», которая пройдет в том самом городе, где пионер фотоизображения проводил решающую часть своих исследований. Чтобы вы понимали, Шалон-сюр-Сон — городок в Бургундии между Дижоном и Лионом.

А гелиограф устроен так: оловянная или медная пластина, покрытая сирийским асфальтом (или иудейским битумом), экспонируется в камере-обскуре на солнечном свету в течение нескольких часов, а иногда и нескольких суток. Потом ее обрабатывают смесью лавандового масла и уайт-спирита. Получается негативное изображение. Конкретно изображение, выполненное на оловянной пластине размером примерно 16 на 20 см, показывает здание и внутренний двор семейного имения Ньепсов под лучами света, который, кажется, идет с нескольких сторон.

С 1963-го этот «Вид из окна в Ле Гра» находится в Центре Гарри Рэнсома в Остине, США, в рамках коллекции Элисон и Хельмута Гернсхайм и никогда ранее не выставлялся во Франции с самого момента своего создания. А вообще выставка «Отпечаток Гелиоса» не ограничится представлением изолированного шедевра. Ее стремление — проследить процесс изобретений Жозефа Нисефора Ньепса (1765–1833), поместить исследователя в исторический контекст и показать, как его работы находятся на стыке химии, оптики, гравировки, печати и репродукционных технологий.

Выставка будет включать артефакты и архивы Ньепса, хранящиеся во французских публичных коллекциях. Это менее линейно покажет историю изобретателя, столкнувшегося с ограничениями доступных материалов, трудностями стабилизации изображений и длительным временем экспозиции, необходимым для процессов того времени.

Дмитрий Буткевич