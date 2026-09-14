Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Racingpast Фото: Racingpast

Во время холодной войны между СССР и США спортивные площадки рассматривались как поле боя. В схватке систем каждая пыталась доказать свое превосходство, и атлеты стремились победить любой ценой, даже если в жертву нужно было принести здоровье, а то и собственную жизнь. Причем руководителям стран было мало Олимпийских игр, и тогда появился формат турнира, где принимали участие только советские и американские спортсмены.

Местом, где проходили самые жаркие схватки, стали легкоатлетические площадки. И вот первый турнир в Москве в 1958 году — американцы проигрывают и через год дома, в Филадельфии, жаждут реванша. Арена Franklin Field переполнена. После долгого турнира у команд почти равное количество очков. Все решает забег на 10 тыс. м. Жара страшная, далеко за +30°C, влажность. Судьи требуют перенести старт, но организаторы отказываются.

На дорожке четыре атлета: два россиянина и два американца. Каждый для победы готов умереть, и это не метафора. Кадры того старта потрясают. Роберт Сот рискнул, ускорился первым и не смог добраться до финиша. Он пережил клиническую смерть прямо на дорожке. Причем тренер не пускал к Соту медиков и требовал, чтобы тот продолжал смертельный забег. Первым тогда стал атлет из нашей страны Алексей Десятчиков, который из-за суматохи с упавшим американцем пробежал по стадиону лишний круг.

Но для победы всей советской команды нужно было, чтобы второй бегун из СССР, эстонец Хуберт Пярнакиви, тоже пересек финишную черту. Казалось, что это невозможно. Последние 100 м Хуберт преодолевал и все же смог удержаться на ногах и добраться до заветного финиша. Сразу после этого спортсмен упал. Потом медики выяснили, что он около 20 м бежал с отключенным сердцем. Но перед тем как полностью потерять сознание, Хуберт Пярнакиви прошептал: «Нужно бегать до конца». Ради тех очков для команды ему пришлось навсегда забыть о большом спорте.

Владимир Осипов