«Первой продукцией завода станут системы ПВО»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen

Принято считать, что частное иногда позволяет лучше понять общее. Наверное, не всегда, но история одного автомобильного завода в немецком городе Оснабрюк отлично иллюстрирует то, что сегодня происходит в европейском автопроме.

Когда-то предприятие называлось Karmann и специализировалось на выпуске спецверсий автомобилей, преимущественно кабриолетов. Главной специализацией были «Жуки» от Volkswagen без крыши, но выпускали здесь и свою собственную модель, сумевшую стать культовой. Это Karmann Ghia — потрясающей красоты купе и кабриолет, выпускавшиеся в Оснабрюке с 1955 по 1974 год.

В совокупности их построили чуть ли не 500 тыс. штук, но в Советском Союзе они по известным причинам известны не были. Но, может, вы обратили внимание на маленький голубой кабриолет, на котором ездил в тарантиновском фильме «Однажды в Голливуде» герой Брэда Питта. Это вот и есть машинка, выпущенная в Нижней Саксонии.

В 2009 году фабрика Karmann обанкротилась, а ее производственные мощности выкупил могучий в ту пору концерн Volkswagen. Здесь с конвейера сходили версии Golf без крыши, а в последние годы — кроссовер VW T-Roc тоже без крыши, а еще Skoda Karoq, Porsche 718 Boxster и Cayman, и еще много чего. Но сегодня и для VW настали нелегкие времена.

На прошлой неделе руководство концерна объявило, что уступает предприятие правительству федеральной земли Нижняя Саксония и израильской компании Aurelius Capital, чьи компетенции связаны с «оборонкой». Первой продукцией завода, многие десятки лет специализировавшегося на выпуске кабриолетов, станут системы ПВО для израильского «Железного купола».

Последнее время много говорят, что немецкую автомобильную промышленность спасут от краха как раз военные заказы. Но тут история несколько иная. Новые хозяева обещают, что 1,8 тыс. сотрудников оснабрюкского завода Volkswagen сохранят свои рабочие места, но сам автоконцерн к будущему проекту уже не будет иметь никакого отношения.

Дмитрий Гронский