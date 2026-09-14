Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AOC Фото: AOC

Часто в компьютерных RPG-играх выбор оружия определяет стиль прохождения. Двуручный меч эффектен, решает задачу грубой силой, но медлителен и занимает много места в поклаже. По похожему принципу устроены многие игровые мониторы. Широкие, изогнутые модели с диагональю за 40 дюймов выглядят впечатляюще, но требуют пространства на столе и привычки к такому формату. Иной подход можно сравнить с рапирой. Ее преимущества не в мощи, а в скорости и точности. Примерно к этому классу относится игровой монитор AOC AGON PRO AG276UZD, который я недавно протестировал.

Его 26,5-дюймовый дисплей получил 4K-разрешение и плотность 166 пикселей на дюйм. Мелкий шрифт, элементы интерфейса, фотографии и дальние объекты в игре на таком экране выглядят четко. QD OLED-панель обновляется до 240 раз в секунду, а заявленное время отклика пикселя при переходе между оттенками серого — 0,03 мс. В гонках, шутерах и других динамичных сценах это заметно уменьшает шлейф за движущимися объектами. Технология Adaptive-Sync и совместимость с NVIDIA G-SYNC помогают избежать разрывов кадра, когда меняется их частота.

Панель QD OLED полезна и для темных сцен. Здесь глубокий черный цвет. А сертификация DisplayHDR True Black 400 подтверждает высокий контраст между тенью и ярким объектом. У рапиры есть гарда. У новинки AOC ею можно назвать коммутацию. USB-C передает картинку в режиме DisplayPort Alt Mode, подключает USB-периферию и заряжает ноутбук мощностью до 65 Вт. Встроенный KVM-переключатель позволяет оставить одну клавиатуру и мышь для ноутбука и стационарного ПК. А для подключения последнего или игровых консолей предусмотрены два HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Тонкие рамки не отвлекают от изображения, а подсветка Light FX симпатично иллюминирует стену за корпусом. Стойка монитора регулируется по высоте, наклону, повороту и развороту в портретный режим, предусмотрено крепление VESA 100 100 мм. Вдобавок владельцу дают трехлетнюю гарантию с покрытием выгорания экрана.

Но у этой игровой «рапиры» есть и ограничения. В глянцевом покрытии заметнее отражается окно или лампа. При работе технологии VRR в некоторых темных сценах можно столкнуться с мерцанием яркости. А при чтении мелкого текста чувствительные пользователи могут заметить цветные контуры, связанные с треугольной структурой субпикселей QD OLED.

Александр Леви