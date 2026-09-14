Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Во всем виноваты гены» — есть такое устойчивое выражение. А что, если характер и правда записан в ДНК? Исследование, опубликованное в Nature, показывает более 1 тыс. генетических вариантов, которые могут влиять на черты нашей личности. А это, в свою очередь, связано с различными сценариями, которые мы пишем для своей жизни.

Большая пятерка — это пять основных черт личности: открытость новому, добросовестность, экстраверсия, уступчивость и эмоциональная стабильность. Во многом они определяют, как мы думаем, чувствуем и ведем себя. Но насколько они зависят от генов? Ученые выяснили, что никакого отдельного гена, который полностью бы устанавливал наш характер, не существует. Каждый вариант влияет совсем немного, примерно на 5-9%.

Остальное приходится на окружение, жизненный опыт и то, что мы напишем сами, крепкой и решительной рукой. Но есть и интересные закономерности. Например, генетическая склонность к открытости новому приводит к тому, что для жизни люди чаще выбирают более густонаселенные и шумные районы. А такая среда подпитывает экстраверсию.

Генетические особенности, связанные с добросовестностью, коррелируют с большей физической активностью и более здоровым весом. Иными словами, ДНК не говорит, кем вы станете, что полюбите и как долго проживете. Эта информация скорее немного добавляет вероятность того или иного поведения.

Анна Кулецкая