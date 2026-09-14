Глава службы госбезопасности Грузии подал в отставку
Глава службы госбезопасности Грузии Гека Геладзе подал в отставку. Он сообщил, что продолжит работу в другом ведомстве, передает Первый канал Грузии.
«По итогам консультаций с политическим руководством я продолжу свою работу в другом ведомстве, где буду и дальше с полной ответственностью служить интересам нашей страны и общества,— отмечается в заявлении господина Геладзе. — Я уверен, что Служба государственной безопасности продолжит с честью выполнять возложенные на нее важнейшие задачи и защищать безопасность страны».
Гека Геладзе руководил службой госбезопасности Грузии с апреля 2026 года. Тогда парламент утвердил его на шестилетний срок. До этого он занимал должность министра внутренних дел. В 2023-2024 годах был заместителем министра образования, науки и молодежи Грузии.
Для руководства Службы государственной безопасности Грузии это означает очередную смену главы менее чем через год после предыдущей: в августе 2025 года пост покинул Анри Оханашвили, а его сменил Мамука Мдинарадзе. Нынешняя перестановка становится еще одним изменением в руководстве службы за короткий период.
Предыдущая отставка прошла без публично названной причины. На должность тогда назначили бывшего вице-спикера парламента Мамуку Мдинарадзе, которого характеризовали как человека, пользовавшегося особым доверием премьер-министра Ираклия Кобахидзе.