Глава службы госбезопасности Грузии подал в отставку

Глава службы госбезопасности Грузии Гека Геладзе подал в отставку. Он сообщил, что продолжит работу в другом ведомстве, передает Первый канал Грузии.

«По итогам консультаций с политическим руководством я продолжу свою работу в другом ведомстве, где буду и дальше с полной ответственностью служить интересам нашей страны и общества,— отмечается в заявлении господина Геладзе. — Я уверен, что Служба государственной безопасности продолжит с честью выполнять возложенные на нее важнейшие задачи и защищать безопасность страны».

Гека Геладзе руководил службой госбезопасности Грузии с апреля 2026 года. Тогда парламент утвердил его на шестилетний срок. До этого он занимал должность министра внутренних дел. В 2023-2024 годах был заместителем министра образования, науки и молодежи Грузии.