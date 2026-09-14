Минтранс до конца года выберет города для эксперимента по беспилотной доставке

Министерство транспорта России до конца года выберет города для эксперимента по доставке с использованием беспилотников. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин на Международном форуме молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Скорее всего, это будут города Дальнего Востока, может быть, что-то будет и в центральной части, но желание такое есть, и понятно, что это совершенно другое качество цифровой среды», — заявил Андрей Никитин (цитата по ТАСС).

Конкурс по выбору регионов для участия в «формировании низковысотной экономики» Минтранс объявил 2 сентября. На территории региона-победителя развернут цифровую платформу управления на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Ведомство надеется создать не единичные перевозки, а целый сервис на основе «реального спроса заказчиков на автономную логистику», который можно будет масштабировать.