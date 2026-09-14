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Рабочие из Самары восстанавливают братскую могилу в Снежном

Силами самарских рабочих продолжается капитальный ремонт братской могилы подпольщиков в поселке Орехово городского округа Снежное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В настоящий момент выполнена кирпичная кладка верхней части подпорных стен, идет процесс облицовки тротуарной плиткой сверху кладки. Также установлены бордюры для формирования клумб и выполнен ремонт штукатурного слоя основной части памятника.

Андрей Сазонов