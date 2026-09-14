Башкирия занимает 23-е место в РФ по уровню безработицы

В Башкирии среднее время поиска работы во втором квартале этого года составляло 5,6 месяца, согласно данным РИА Рейтинг. Республика находится на 23 месте в стране по уровню безработицы, который в этот период равнялся 1,5%. Это на 0,1% меньше, чем во втором квартале 2025 года (1,6%).

Лидером рейтинга является Нижегородская область, где уровень безработицы равнялся 0,9%, а поиск работы занимает 4,5 года. На втором месте находится Калужская область (0,9% и 8,2 месяца). Третье место занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1% и 3,9 месяца).

В среднем по стране уровень безработицы остался на уровне 2,2%. Время поиска работы увеличилось с пяти лет двух месяцев до пяти с половиной лет.

Рейтинг составлен на основе данных Росстата. Уровень безработицы подсчитывается как отношение количества безработных к численности взрослого населения от 15 лет.

Майя Иванова