Коммунисты потеряли лицо

Избирком Удмуртии предложил местным коммунистам прекратить распространять листовки и другие уже незаконные агитматериалы с экс-кандидатом в Госдуму, блогером—миллионником Николаем Бондаренко. Менее чем через сутки после лишения его регистрации на выборах в комиссию пожаловалась неравнодушная избирательница. В реготделении КПРФ «Ъ-Удмуртия» рассказали, что все листовки с кандидатом Бондаренко уже раздали и проконтролировать их распространение физлицами нельзя, а значит, «возможны провокации». Постановление ИК в партии назвали законным.

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Фото: Станислав Жарков Такой баннер встречал водителей, направляющихся в Сигаево и Борисово

Фото: Станислав Жарков

8 сентября в избирком (ИК) Удмуртии поступила жалоба от гражданки К. Сюсиной на предвыборную листовку КПРФ размером А4 с изображением трех кандидатов. В одном из них заявительница узнала блогера-миллионника Николая Бондаренко, ранее возглавлявшего региональную группу партии по Удмуртии и Пермскому краю и снятого с выборов за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).

Напомним, Октябрьский райсуд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП) 21 августа. Политик утверждал, что ему вменили старую публикацию на фейковом аккаунте в Telegram, который ему не принадлежит. К посту была прикреплена фотография Алексея Навального. 4 сентября Саратовский облсуд оставил решение в силе. Товарищ Бондаренко намерен оспаривать постановление в Верховном суде России (см. «Ъ-Удмуртия» от 7 сентября). Он связывает процесс с давлением со стороны политических оппонентов.

Обратившись в ИК, избирательница Сюсина попросила признать листовку незаконным агитматериалом и запретить ее раздачу, а также проанализировать все материалы КПРФ на наличие в них изображений товарища Бондаренко. И если таковые имеются, то ограничить и их распространение.

На жалобу ответил представитель КПРФ Станислав Жарков. Он пояснил, что реготделение КПРФ еще 7 сентября прекратило распространять агитматериалы с Николаем Бондаренко. В тот день Центризбирком (ЦИК) аннулировал регистрацию политика на выборах в Госдуму. Отметим, что жалоба в ИК поступила менее чем через сутки после этого. До снятия кандидата с выборов, отметил товарищ Жарков, агитация велась в рамках избирательного законодательства.

Из постановления следует, что Николай Бондаренко размещался на вышеупомянутой листовке и тех, что поменьше, на плакатах и растяжках «Вернем России будущее» 3x6 и 2x4 м, в видеоролике для уличных экранов, а также в постах в соцсетях. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», всего с изображением политика было выпущено 127,5 тыс. листовок и информационных бюллетеней.

Станислав Жарков рассказал «Ъ-Удмуртия», что коммунисты раздали все листовки с изображением Николая Бондаренко. В целях соблюдения законодательства первый секретарь удмуртского рескома КПРФ Иван Гвоздак издал распоряжение о запрете распространять запрещенные материалы.

Однако, добавил товарищ Жарков, возможны провокации, поскольку гарантировать, что физлица не будут распространять эти листовки, нельзя.

На создание и распространение агитматериалов КПРФ потратило сотни тысяч рублей, в первую очередь — на размещение баннеров, отметил собеседник «Ъ-Удмуртия» из партии. В реготделении листовок с экс-кандидатом не осталось.

«С точки зрения законодательства ИК прав, поскольку физлицо, привлеченное по ст. 20.3 КоАП, действительно поражено в части избирательных прав, в частности — запрещено использование его изображения в агитационных материалах»,— сказал Станислав Жарков. И добавил, что коммунисты не согласны с решением суда, по которому Николая Бондаренко признали виновным по ст. 20.3 КоАП.

9 сентября ИК жалобу заявительницы Сюсиной удовлетворил частично. КПРФ предложили, среди прочего, демонтировать все растяжки и билборды с экс-кандидатом Бондаренко и удалить посты в соцсетях. Выявлять и пресекать факты незаконной агитации будет МВД.

Евгений Щепелев