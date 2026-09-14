Европейская стыковка на разных орбитах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Пунченко

Фото: Архив Петра Пунченко Петр Пунченко

Фото: Архив Петра Пунченко

Первый Международный космический саммит на минувшей неделе собрал в Париже представителей 90 стран и международных организаций. Встреча под председательством Франции и Германии была посвящена научному сотрудничеству, развитию космической экономики и безопасности на орбите. Для Парижа она стала также возможностью заявить о европейских амбициях. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал расширять международные партнерства и одновременно предложил отдавать весь европейский государственный заказ в космической сфере европейским же поставщикам. За этими предложениями стоит стремление укрепить собственную промышленность: ЕС рассчитывает меньше зависеть от США и сам выбирать, с кем и на каких условиях сотрудничать в космосе.

Европа давно производит спутники и запускает их собственными носителями. Однако в сегменте спутникового интернета она столкнулась с конкурентом космического масштаба. Сеть Starlink американской SpaceX насчитывает более 11 тыс. аппаратов на орбите. У OneWeb, принадлежащей европейскому оператору Eutelsat, их около 600. SpaceX сама строит спутники, запускает их и продает услуги связи. В Европе эти задачи распределены между компаниями из разных стран, которым приходится согласовывать свои интересы и планы.

Эмманюэль Макрон предложил объединять государственные заказы на запуски, чтобы европейские компании могли планировать работу на годы вперед.

Он также призвал направлять государственные закупки в космической сфере европейским поставщикам «без исключений». Это потребовало бы от правительств отказываться от американских предложений даже тогда, когда они выгоднее и практичней. Такой подход может потребовать от заказчика поступиться текущей выгодой ради поддержки европейской промышленности.

Организаторы саммита объявили о контрактах и инвестиционных обязательствах примерно на €20 млрд. Основная сумма — €15,7 млрд — приходится на создание и эксплуатацию IRIS2, общей европейской системы защищенной спутниковой связи.

Стоимость контракта на создание и эксплуатацию группировки с декабря 2024 года выросла с €10,6 млрд почти в полтора раза, но увеличился и объем работ. Теперь запланированы 348 аппаратов, а первые запуски намечены на 2029 год. Полное финансирование еще предстоит обеспечить, в том числе при согласовании бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Партнеров Франции не устраивало распределение заказов по IRIS2: значительная часть работ должна была достаться французским компаниям. Италия ранее рассматривала альтернативный способ обеспечить государственные структуры и военных спутниковой связью, еще в 2025 году Рим обсуждал использование Starlink со SpaceX. Все это выглядело как попытка итальянцев выторговать себе более выгодные условия участия в европейском проекте, но к парижскому саммиту Италия поддержала обновленную программу IRIS2.

Германия сохранила планы создания отдельной военной спутниковой группировки, но еще в июле договорилась с Францией изучить возможности ее совместимости с IRIS2.

Таким образом, общий проект получил политическую поддержку при сохранении самостоятельных планов участников.

Для России, которую на саммит не пригласили, важнее всего предназначение новой инфраструктуры. В расширенную IRIS2 включены 66 дополнительных аппаратов для военных, специальных и экстренных служб. По расчетам Еврокомиссии, новая конфигурация увеличит пропускную способность защищенной связи для государственных пользователей в ЕС на 60% по сравнению с прежним планом. В европейской декларации, принятой на саммите, украинский конфликт назван одним из оснований развивать собственные космические возможности.

Брюссель уже готовит доступ Украины к IRIS2 и GOVSATCOM — механизму совместного использования существующих государственных и военных спутниковых мощностей стран ЕС, заработавшему в январе.

В марте 2026 года Совет ЕС поручил Еврокомиссии обсудить с Украиной условия доступа к услугам защищенной спутниковой связи GOVSATCOM и будущей системы IRIS2. Для этого Евросоюзу и Украине необходимо заключить отдельное международное соглашение. Киев получил бы дополнительные каналы связи для управления войсками и обеспечения работы критической инфраструктуры, а европейские страны могли бы предоставлять такую связь и в случае сокращения американской помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон на Международном космическом саммите

Фото: Aurelien Morissard / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон на Международном космическом саммите

Фото: Aurelien Morissard / AP

На внешних коммерческих рынках российские интересы также могут столкнуться с европейскими. «Бюро 1440» планирует начать коммерческую эксплуатацию своей низкоорбитальной системы «Рассвет» в 2027 году и ведет переговоры с потенциальными зарубежными заказчиками. При выходе за рубеж компании придется учитывать уже работающую OneWeb. На саммите Eutelsat и Airbus подписали соглашение о начале работ над 229 спутниками для обновления сети OneWeb и постепенной замены аппаратов, вырабатывающих свой ресурс.

На рынках дружественных России стран «Рассвету» придется конкурировать и со Starlink, и с европейскими операторами. Заказчики, стремящиеся уменьшить зависимость от американской связи, могут предпочесть OneWeb.

Политическое партнерство с Москвой само по себе не обеспечивает российским компаниям преимуществ при выборе поставщика космических услуг.

В пилотируемой космонавтике европейская самостоятельность по-прежнему в разряде далеких планов. Макрон хотел бы увидеть полет европейского корабля примерно через десять лет. Пока же француз Тома Песке предложен командиром миссии американской Vast к Международной космической станции (МКС) в 2027 году — на корабле Dragon и ракете-носителе Falcon 9. Ее экипаж должны одобрить представители пяти космических агентств, включая «Роскосмос», причем консенсусом. Отсутствие приглашения на саммит не отменяет российского участия в этой процедуре.

Общим интересом России и европейцев остается безопасность орбит. В парижской декларации об устойчивом использовании космоса, подписанной в том числе Бразилией, Казахстаном и ОАЭ, подтверждена роль Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, где участвует Россия и также действует принцип консенсуса. Участники предлагают рассмотреть создание механизма, через который операторы смогут обмениваться актуальными контактами для координации своих действий. По мере роста числа спутников предупреждение опасных сближений требует взаимодействия компаний и государств, которые одновременно конкурируют друг с другом.

России было бы ошибкой рассчитывать, что европейские разногласия сами по себе работают в ее пользу.

Компромисс вокруг IRIS2 показывает, что споры о заказах и национальном контроле не исключают продвижения общего проекта. Европе далеко не обязательно обретать полную независимость в сфере космических технологий, чтобы расширить поддержку Украины и укрепить позиции своих компаний на внешних рынках.

Петр Пунченко, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), член Экспертного совета БРИКС-Россия