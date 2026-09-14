В Новокуйбышевске акватермальный комплекс уличили в нарушениях пожарной безопасности

Прокуратура Новокуйбышевска выявила серьезные нарушения противопожарного законодательства в оздоровительном акватермальном комплексе. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Проверка показала, что в здании неисправна система противопожарной сигнализации, недостаточно средств пожаротушения и частично отсутствуют планы эвакуации. Кроме того, пути эвакуации и проходы не обеспечивали безопасное передвижение посетителей при чрезвычайных ситуациях.

Прокурор города внес представление руководителю организации и возбудил в отношении юридического лица административное дело о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные привлечены к ответственности. В настоящее время все выявленные нарушения полностью устранены.

Георгий Портнов