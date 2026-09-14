Количество потребкредитов в Нижегородской области увеличилось на 0,2% в августе

На 0,2% увеличилось количество выданных потребительских кредитов в Нижегородской области в августе 2026 года по сравнению с июлем — до 47,4 тыс. единиц. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В среднем по России количество выданных потребительских кредитов наличными выросло на 0,7% — до 2,08 млн единиц.

Наибольшее количество выданных потребкредитов в регионах РФ в августе 2026 года было отмечено в Москве (131,8 тыс.), Московской области (108,9 тыс.) и Краснодарском крае (82,8 тыс.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в последние месяцы выдача потребительских кредитов стабилизировалась на не очень высоком уровне — от 2-2,1 млн, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократилась на 27%. Такую динамику эксперт, в частности, связывает со слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к кредитным историям. «Качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленными темпами», — добавил он.

Егор Емельянов