В Башкирии перевернулась скорая помощь с пациентом

В Октябрьском машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. Об аварии сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии. В больницу доставлены пять человек, находившихся в карете скорой — водитель, два фельдшера и пациент и сопровождающий.

ДТП случилось в полдень на перекрестке улиц Ленина и Кортунова. Карета скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной пересекла улицу и столкнулась с легковым автомобилем, который выезжал на перекресток в поперечном направлении, гласит предварительная версия.

На опубликованных ГАИ кадрах также видно, что после столкновения скорая завалилась на бок и прокатилась несколько метров по асфальту.

Пострадавшие получили травмы легкой степени, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии. Медики и водитель будут лечиться амбулаторно, а пациента госпитализирован в терапевтическое отделение для лечение по первоначальному диагнозу.

Идэль Гумеров