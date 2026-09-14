Алексей Тихомиров назначен зампредседателя правительства Самарской области

Заместителем председателя правительства Самарской области назначен Алексей Тихомиров. Он будет курировать блок строительства и инфраструктурных вопросов. К должности Алексей Тихомиров приступил сегодня, 14 сентября, сообщает правительство Самарской области.

«Алексей Тихомиров имеет значительный опыт работы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

В правительстве региона также сообщают, что новый заместитель председателя правительства Самарской области более трех лет возглавлял департамент разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Министерства строительства и ЖКХ РФ, трудился на посту первого заместителя главы Красноярска. В последнее время он занимал должность заместителя директора департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя.

Руфия Кутляева