Пермских бизнесменов осудили за неуплату налогов на сумму почти 40 млн рублей

Ленинский суд Перми признал трех сотрудников одной из пермских фирм виновными в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Преступление было выявлено в ходе совместной операции УФСБ, УФНС и ГУ МВД России по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленники уклонились от уплаты налогов в сумме более 39 млн руб. в рамках исполнения госконтрактов по капремонту многоквартирных домов в Магаданской области, а также изготовили поддельные платежные поручения на сумму более 25 млн руб. СУ СКР по Пермскому краю на основании представленных УФСБ материалов в отношении участников преступной группы возбуждены и расследованы уголовные дела.

Приговором Ленинского суда Перми подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Двум участникам назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафа в размере 150 тыс. руб. каждому, финансовому директору организации — в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, отсрочкой исполнения наказания до достижения четырнадцатилетнего возраста несовершеннолетнего ребенка и штрафа в размере 500 тыс. руб.

Полученные в результате совершения преступлений 44 млн руб. обращены в собственность государства.