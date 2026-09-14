Зарубежные СМИ: Как слова Дональда Трампа подогрели тему распада Великобритании?

Соединенное Королевство рискует развалиться. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сегодня подпишут совместную декларацию о праве на референдум о независимости, сообщает The Telegraph. Беспрецедентный саммит проводится через два дня после заявления Дональда Трампа о том, что он хотел бы объединения Ирландии. Возможен ли распад Великобритании, обсуждают в мировой прессе. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Рано или поздно воссоединение Ирландии произойдет, так почему бы не сделать это сейчас?» — заявил Дональд Трамп, затронув самую чувствительную политическую тему на острове. Необдуманные заявления президента США нарушили многолетнюю тщательно выстроенную дипломатию Белого дома, отмечает Financial Times. Но инициировать референдум о территории Северной Ирландии может только Лондон, говорится в Соглашении Страстной пятницы от 1998 года.

И только тогда, когда там решат, что жители острова готовы проголосовать «за» присоединение Республики Ирландии к Северной Ирландии. Пока же опросы показывают, что эту идею поддерживает меньшинство. В августе 2026-го на Даунинг-стрит уже обсуждали этот вопрос, и британский премьер Энди Бернем был категоричен — референдум о национальном единстве исключен из повестки.

Впервые в истории сразу три территории Великобритании — Уэльс, Северную Ирландию и Шотландию — возглавляют сторонники независимости. Как пишет The Telegraph, в документе, который должны подписать лидеры стран, будут затронуты вопросы экономического и энергетического сотрудничества, а также отношений с Евросоюзом. В частности, в случае получения независимости Шотландия и Уэльс рассчитывают вступить в ЕС, а Северная Ирландия планирует стать членом блока, объединившись с Ирландией.

«Би-би-си» напоминает, что вопрос о Шотландии несколько дней назад задавали премьер-министру Энди Бернему. Тот ответил, что ситуация схожа с Ирландией, то есть нужно дождаться, когда будет четкий консенсус в обществе. Пока же проведение референдума запрещено. В Уэльсе недавно назначенный первый министр страны Рун ап Иорверт заявил, что намерен создать национальную комиссию для создания основ будущей независимости.

Уже идет работа по передаче региону дополнительных полномочий, в том числе в сфере полицейской деятельности и правосудия. «На британских островах формируется новый политический ландшафт, и растет понимание того, что вестминстерская модель больше не работает», — заключил Иорверт. А первый министр правительства Шотландии Джон Суинни предложил премьеру Бернему свыкнуться с мыслью о том, что он войдет в историю как последний премьер Соединенного Королевства.