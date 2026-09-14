Муниципалитетам Прикамья планируют вернуть полномочия по обеспечению жильем бывших военных

Муниципалитетам Пермского края могут вернуть полномочия по обеспечению жильем бывших военнослужащих. Это предусматривает законопроект, внесенный в заксобрание губернатором региона Дмитрием Махониным.

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», проект предлагает наделить муниципалитеты Прикамья правом предоставлять жилье и единовременные выплаты на его приобретение или строительство. Такой помощью смогут воспользоваться военнослужащие с общим стажем десять лет и более, уволенные по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, а также совместно проживающие с ними члены семей. При этом они должны были встать на учет как нуждающиеся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Ранее аналогичный закон действовал до конца 2025 года. Новый законопроект предусматривает полномочия на период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года.