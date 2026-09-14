Безбилетники принесли в бюджет Ижевска почти 4 млн рублей в январе—августе

Штрафы за безбилетный проезд на автобусных маршрутах в Ижевске в январе—августе получили 2,4 тыс. пассажиров. В городской бюджет от них поступит почти 3,8 млн руб. Такие данные представил перевозчик «ИПОПАТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего за восемь месяцев контролеры проверили 89,7 тыс. салонов автобусов и выявили 4 тыс. «зайцев», не оплативших проезд. По каждому нарушению был составлен протокол.

Штраф в размере 1,5 тыс. руб. назначили 2,4 тыс. пассажирам. Еще 40 нарушителей получили повышенный штраф — 3 тыс. руб. Общая сумма назначенных штрафов составила 3,8 млн руб.

В августе контролеры ИПОПАТ зафиксировали 216 нарушений правил оплаты проезда. Предприятие продолжает проводить рейды на наиболее загруженных остановках Ижевска.