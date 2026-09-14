В Оренбурге пройдет первый тур Премьер-лиги по настольному теннису

Определены локации и даты стартовых этапов чемпионата Премьер-лиги настольного тенниса сезона-2026/27. Информация опубликована пресс-службой оренбургского клуба «Факел Газпром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Соревнования первого тура мужских и женских команд Премьер-лиги запланированы на период с 21 по 26 октября. Игры пройдут в Оренбурге и Москве соответственно.

Второй этап мужской Премьер-лиги состоится в Верхней Пышме с 11 по 16 декабря. Женская часть турнира второго тура пройдет в Архангельске с 18 по 23 декабря.

В мужском дивизионе выступят оренбургские коллективы «Факел-Газпром» и «Факел-Газпром-2». В женской Премьер-лиге представительство региона обеспечивает команда «Факел-УОР».

«Факел-Газпром» является действующим победителем клубного чемпионата России.

Андрей Сазонов