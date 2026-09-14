В Оренбуржье суд рассмотрит дело в отношении участника ОПГ об убийстве коммерсанта в 2009 году

В Оренбургской области в суд направлено уголовное дело в отношении исполнителя убийства коммерсанта, совершенного в 2009 году. Фигурант обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, в октябре 2009 года было обнаружено тело коммерсанта с огнестрельными ранениями в автомобиле возле его дома. Потерпевший занимался куплей-продажей автомобильного топлива. Было возбуждено уголовное дело, но лицо, причастное к совершению преступления, не было установлено.

В ходе дополнительного изучения лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, и проведения сравнительного анализа их профилей с фотороботом предполагаемого преступника удалось установить совпадение. Очевидцы его опознали. В 2025 году фигуранта задержали в Оренбурге.

По версии следствия, обвиняемый в составе ОПГ Оренбургской области за деньги убил потерпевшего. Фигурант в соучастии с иными участниками преступной группы 2 октября 2009 года на заранее замаскированном автомобиле приехал в село Благословенка. Они дождались приезда коммерсанта, подошли к его автомобилю и расстреляли мужчину из автомата. После этого соучастники скрылись с места происшествия и приняли меры к сокрытию оружия. Полученные за убийство 800 тыс. руб. они поделили между собой.

Также установлены личности иных участников совершенного преступления. Уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. В отношении одного из пособников убийства, отвечавшего за конспирацию, сокрытие орудия преступления и контролировавшего обстановку на месте происшествия, уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Руфия Кутляева