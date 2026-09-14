С «Почты России» взыскали 300 тыс. за падение пенсионерки на Урале в колодец

Суд в Красноуфимске взыскал с АО «Почта России» 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда для 87-летней пенсионерки, получившей травмы при падении в открытый водопроводный колодец, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Следствие установило, что инцидент произошел 19 мая около 9:00 в Красноуфимске. Жительница провалилась в колодец у здания с почтой. В результате она получила закрытый перелом нижней лодыжки и компрессионный перелом четвертого позвонка. Пострадавшую извлекли из колодца сотрудники МЧС и скорой помощи, после чего доставили в травматологическое отделение.

На основании акта разграничения балансовой принадлежности прокуратура подала иск в интересах заявительницы. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, признав ответственность АО «Почта России» за случившееся. Согласно обоснованию, именно на собственнике отделения почты в здании, у которого произошел инцидент, лежит обязанность исправного и безопасного содержания водопроводного колодца.

Ирина Пичурина